Кормушки для птиц развесили в парке «Ривьера» в Можайске

Перенести зимние холода помогут птицам в Можайске. В парке «Ривьера» для них установили пять новых кормушек.

Идея принадлежит сотрудникам парка. Конкурс на оригинальные кормушки объявили в прошлом году, в нем поучаствовали семьи из Можайска.

В этот раз кормушки изготовили сами сотрудники. Их развесили в удобных для птиц местах.

«Наступили холодные осенние дни, и наши пернатые друзья как никогда нуждаются в нашей заботе. Птицы испытывают трудности с поиском пропитания в это непростое время года. Мы следим за тем, чтобы кормушки всегда оставались наполненными питательными кормами», — прокомментировали сотрудники учреждения.

Помочь птицам приглашают и гостей парка. Сюда можно прийти с кормом и угостить пернатых жителей.

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