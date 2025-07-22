Корги-отряд из Щелкова отправился с гуманитарной миссией в Луганск

Эта поездка стала уже седьмой для команды «Маруся и друзья». Волонтеры навестили в ЛНР детей с ограниченными возможностями здоровья и передали им подарки.

В состав делегации Щелкова вошли президент корги-отряда Леонид Киселев, владельцы собак и депутат муниципального совета Елена Филина. Гости посетили республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Директор учреждения Наталья Ващенко поделилась, что годовщина знакомства с корги-отрядом стала большим праздником для ребят и педагогов.

«Честно говоря, год назад мы думали, что это будет одноразовая акция — очень красивая и приятная. Но так радостно осознавать, что наше знакомство переросло в крепкую дружбу», — отметила директор центра.

Корги-отряд приезжал в Луганск заниматься с детьми на протяжении всего года. Воспитанники центра искренне полюбили собак и называют их «наши терапевты». Сотрудники и родственники ребят отмечают, что приезд корги-отряда очень важен для всех.

Депутат Елена Филина поблагодарила за оказанную гуманитарную помощь главу округа Андрея Булгакова и педагогов школы № 14 имени Валерия Чкалова.