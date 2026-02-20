Коренная жительница Можайского округа Александра Щербакова отметила 87-летие

Александра Алексеевна — коренная жительница можайской земли. Она посвятила свою жизнь медицине — на протяжении долгих лет встречала пациентов в приемном покое Можайской больницы. Через ее заботливые руки прошли тысячи жителей округа.

Своим главным богатством именинница считает не трудовые награды, а большую и крепкую семью. У Александры Щербаковой двое детей и пятеро внуков, а скоро в семье ожидается пополнение — рождение правнука и правнучки. Александра Алексеева призналась, что ее главная мечта — дождаться появления на свет малышей, понянчить их и увидеть их первые шаги.

«Приятно видеть, что в свой день рождения Александра Алексеевна окружена заботой родных, а ее жизнелюбие и оптимизм лишь крепнут с годами», — отметила Елена Прокутина.