Копировальный центр и велопарковка появились в ЦО № 29 в поселке Зеленый

Центр образования № 29 в поселке Зеленый в этом году отметил свое 40-летие. В связи с юбилеем в учреждении образования провели важные обновления.

В начале сентября депутат Богородского округа Олег Волянский посетил школу, чтобы обсудить ее текущее состояние с директором Евгенией Фомичевой. В результате обсуждений советом депутатов было принято решение выделить средства на закупку многофункционального копировального центра и велопарковки для школьников. Эти новшества значительно улучшат условия работы сотрудников и предоставят ученикам удобное место для хранения велосипедов.

С 1 сентября обновленное учреждение вновь открыло свои двери для 730 учеников после капитального ремонта. Школа теперь полностью соответствует современным образовательным стандартам: кабинеты оснащены необходимой техникой, а также появилась новая спортивная зона для занятий физкультурой. Эти изменения создают комфортную атмосферу для учебы и активного отдыха детей.