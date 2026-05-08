Копии Знамени Победы подняли над административными зданиями в Коломне и Озерах

Знамя Победы — священный символ, хранящий память о мужестве и героизме тех, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Утром, 7 мая, над административными зданиями в Коломне и Озерах торжественно подняли копии Знамени Победы и государственные флаги Российской Федерации.

В церемонии приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Александр Гречищев, его заместители, депутаты местного совета и Московской областной думы, партийцы, общественные деятели, волонтеры, школьники и жители округа.

«Наш долг — вечно помнить о великом подвиге наших отцов и дедов, которые ценой неимоверных усилий, потерь и лишений подарили нам возможность сегодняшней жизни. Наша с вами общая задача — не позволить кому-либо переписать историю нашей великой страны, сохранить наше Отечество для будущих поколений», — сказал Александр Гречищев.

Символ Великой Победы — копия знамени, которое в 1945 году развевалось над Рейхстагом, — был поднят под звуки гимна России. Его исполнили детский сводный хор и духовой оркестр Коломенской филармонии.

В этот же день у стен администрации округа при поддержке партии «Единая Россия» стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтерские объединения получили от главы муниципалитета маршрутные листы и сами ленты. Добровольцы будут раздавать их жителям на общественных пространствах округа — в парках, скверах и на улицах.

«Я считаю, такая акция безусловно важна, потому что мы напоминаем жителям Коломны о том, что была Великая Отечественная война, что есть ветераны, и мы должны их всегда помнить и чтить», — отметила участница движения «Волонтеры Подмосковья» Виктория Петренчук.

Георгиевская лента давно стала символом Победы. Она напоминает не только о героизме солдат Великой Отечественной войны, но и о воинской доблести всех, кто когда‑либо вставал на защиту Отечества. Впервые акция была организована в 2005 году и с тех пор силами «Волонтеров Победы», «Молодой гвардии» и сторонниками «Единой России» проводится ежегодно.

Цель партийной акции остается неизменной: дать людям возможность выразить свое отношение к празднику Великой Победы, продемонстрировать уважение и благодарность ветеранам‑фронтовикам, а также подчеркнуть чувство гордости за подвиг нашего народа.