Координируемую с Украины подпольную нарколабораторию пресекли в Егорьевске

УФСБ России по Москве и Московской области пресекло работу подпольной лаборатории по синтезу мефедрона в Егорьевске. Производством наркотиков управляли с территории Украины.

При изготовлении наркотиков с поличным задержали жителя Москвы 1987 года рождения. Установлено, что мужчина арендовал в городском округе Егорьевск дачный дом, который оборудовал под нарколабораторию. Все действия координировали кураторы с Украины. Вещества для синтезирования мефедрона они передавали через тайники в лесах региона. Произведенный наркотик сбывали так же — через закладки.

За работу россиянину платили зарплату, а основной доход от нарколаборатории получали иностранные организаторы.

При обыске силовики изъяли более 50 килограммов мефедрона, две тысячи литров прекурсоров, химические реактивы и лабораторное оборудование.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант уже дал признательные показания и раскаялся. Он объяснил, что заработать ему предложил знакомый из Украины. Россиянину грозит наказание от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.