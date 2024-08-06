Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья подвел итоги работы за два года
Координационный центр паллиативной помощи Московской области отметил двухлетний юбилей. Сотрудники организации координируют оказание медицинской помощи тяжелобольным людям, работу патронажных бригад, при необходимости организуют транспортировку пациентов.
«За два года работы Координационного центра сотрудники обработали почти 36 тысяч звонков. Весной 2024 года мы запустили работу „Школы паллиативного пациента“. Занятия проходят уже в 11 округах. До конца осени откроем во всех остальных», — рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.
Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83, а вся необходимая информация опубликована на сайте «Паллиативная помощь».
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