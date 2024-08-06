Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья подвел итоги работы за два года

«За два года работы Координационного центра сотрудники обработали почти 36 тысяч звонков. Весной 2024 года мы запустили работу „Школы паллиативного пациента“. Занятия проходят уже в 11 округах. До конца осени откроем во всех остальных», — рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83, а вся необходимая информация опубликована на сайте «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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