Координационный совет программы «Успех V единстве поколений» создали в Химках

В Химках заработал координационный совет, который будет курировать широкомасштабную общественную программу «Успех V единстве поколений». В его состав вошли сотрудники администрации, общественные деятели, участники краеведческих объединений и члены Союза писателей России.

Задачами комитета станут: работа над патриотическим воспитанием подрастающего поколения, организация тематических мероприятий и определение планов развития программы.

«Это важный шаг для развития патриотического воспитания в Химках, который позволит объединить поколения, сохранить историческую память и повысить уровень вовлеченности жителей в культурную жизнь города», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что общественная программа «Успех V единстве поколений» стартовала в июле 2024 года, с тех пор в округе провели уже более тысячи тематических активностей. Это встречи с участниками боевых действий, благотворительные акции, мастер-классы, кинопоказы, лекции и многое другое. Цель программы — привить гражданам любовь к Родине и уважение к ее героям.