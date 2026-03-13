Координационный совет по развитию креативных индустрий прошел в Подмосковье

В Московской области завершился координационный совет по развитию креативных индустрий. На нем обсудили интеграцию отрасли с туризмом и событийной повесткой.

Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, развитию креативных индустрий будет способствовать создание специальных туристических маршрутов, составленных с учетом интересов предприятий сферы народно-художественных промыслов, гастрономии и моды.

«К нам едут за эмоциями, атмосферой и новыми гастрономическими открытиями. В нашем регионе продукция предприятий, работающих в сегменте народно-художественных промыслов (НХП), и производителей продуктов питания уже давно стала частью туризма. Одних только предприятий НХП у нас в регионе работает 17. Это больше, чем в любом другом субъекте», — рассказала зампред.

К процессу интеграции планируют подключить всех производителей НХП и другие предприятия, продукция которых интересна гостям региона.

«В этом процессе мы также хотим видеть малый и средний бизнес, на который приходится значительная часть креативных индустрий, обладающая колоссальным творческим и бизнесовым потенциалом», — отметила она.

Ранее правительство региона и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий. Была запущена программа «100% Подмосковье», которая позволила предпринимателям представить свою продукцию. Подать заявку на включение в реестр можно по ссылке.