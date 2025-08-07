Координаторы фонда «Защитники Отечества» из 16 регионов прошли обучение в Подмосковье

Эксперты подмосковного кадрового центра провели практический курс для социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» из 16 регионов России. Он включал в себя основы карьерного консультирования и предоставление господдержки при трудоустройстве.

Курс на базе РАНХиГС прошли свыше 30 специалистов, рассказали в региональном Минсоцразвития. В течение шести дней они получали знания по социальной адаптации и психологической поддержке, оформлению выплат и получении лекарств для бойцов СВО.

«Всего по программе подготовки социальных координаторов для фонда „Защитники Отечества“ при участии Кадрового центра Подмосковья подготовлено 165 специалистов из 59 регионов. В ходе практического курса специалисты усваивают большой объем информации, чтобы оказать необходимую поддержку ветеранам СВО», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Один из дней курса посвятили вопросам карьеры. Участникам рассказали о мерах поддержки при трудоустройстве и об особенностях онлайн-платформы «Работа в России».

«Наша общая цель — помочь ветеранам СВО как можно быстрее наладить быт и вернуться к мирной жизни. Для этого необходимо проводить работу сразу по нескольким направлениям. Трудоустройство — одно из первоочередных после оказания медицинской и психологической помощи», — сказала директор Кадрового центра Ольга Пугачева.