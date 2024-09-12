«Мгновенное объединение». Координатор волонтеров — о помощи жителям Раменского после атаки БПЛА

Два жилых дома в Раменском пострадали от атаки БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября. На место оперативно прибыли экстренные службы, губернатор, администрация и волонтеры. О том, как помогали добровольцы, рассказала директор Раменского молодежного центра и координатор «Волонтеров Подмосковья» Светлана Великотная в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Сразу после трагических событий в Раменском создали оперативный штаб под руководством главы городского округа. В него вошли экстренные и медицинские службы.

В первую очередь жителей осмотрели врачи. В стороне не остались и волонтеры — на место прибыли 40 человек.

Нуждающихся в помощи направили в больницы, а тех, кто чувствовал себя хорошо, доставили в пункт временного размещения. Там для них организовали горячее питание и психологическую помощь.

Обустроиться в новых условиях им помогли в том числе и добровольцы, рассказала Светлана Великотная. Особое внимание оказали семье с четырехмесячным ребенком — их разместили в отдельном помещении.

«Как это всегда бывает, в нашей стране объединение жителей, бизнеса произошло мгновенно. Пока экстренные службы решали задачи, тыл не подвел», — отметила Светлана.

Тех, чьи квартиры серьезно пострадали, разместили на базе спортивного клуба «Сатурн». Их обеспечили всем необходимым: одеждой, средствами гигиены и другой гуманитарной помощью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».