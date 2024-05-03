Концерты возле домов ветеранов прошли в Богородском округе | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 21:13 Концерты возле домов ветеранов прошли в Богородском округе Телеканал «360»

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В Богородском округе Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы. Для них организовали концерты во дворах домов, в которых они живут.

Ансамбль Ногинского спасательного центра МЧС исполнил песни военных лет. Это ежегодная традиция, гостей всегда приходит много. Люди не только хотят сказать слова благодарности и подарить подарки, но и услышать истории жизни героев.

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«Для меня стало уже доброй традицией в канун Дня Победы поздравлять ветеранов Великой отечественной войны, ведь с каждым годом такой возможности становиться все меньше. Это люди, которым мы обязаны своим спокойствием и мирным небом над головой, те чей подвиг мы будем всегда помнить», — поделился депутат Государственной Думы Российской Федерации Амир Хамитов.

Ветеранам передали подарки от Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также особенным стали портреты героев, написанные профессиональными художниками. Они созданы по инициативе депутата Госдумы Амира Хамитова и главы Богородского округа Игоря Сухина.

«Тот трепет, с которыми ветераны смотрят на эти портреты, не передать словами. А самое главное, эти портреты останутся в семьях навсегда, эта та реликвия, та история и та память, которая всегда теперь будет хранится в семьях ветеранов», — рассказал заместитель главы администрации Богородского округа Константин Бакшеев.

Впереди адресные поздравления всех ветеранов Великой отечественный войны в округе. Ко Дню Победы каждому из героев прямо домой доставят самые теплые пожелания, цветы и подарки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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