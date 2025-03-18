Концерты, мастер-классы и викторины пройдут в парках Балашихи на этой неделе

С 18 по 20 марта в парках Балашихи гостей ждут разнообразные мероприятия. Они будут проходить в Ольгинском лесопарке, парке «Пехорка-лес», Пестовском парке, а также в парках на улицах Заречная и Солнечная.

Во вторник, 18 марта, в Пестовском парке в 16:00 начнутся культурно-просветительские и развлекательные программы, включая фотовыставку, викторину, интерактивные занятия и концерт. В Ольгинском лесопарке в 12:00 состоятся активные игры и викторина для посетителей всех возрастов. В парке «Пехорка-лес» в 10:30 пройдут викторина и игры с детьми, направленные на развитие командного духа и активного отдыха.

В среду и четверг, 19 и 20 марта, в парке «Пехорка» в 14:00 и 16:00 запланированы занятия по скандинавской ходьбе, способствующие поддержанию физической активности и здорового образа жизни. В четверг, 20 марта, в 16:00 в парке «Пехорка» начнутся интерактивные программы, викторина, танцевальный мастер-класс и лектория, предлагающие разнообразные активности для посетителей.

Все мероприятия направлены на активное вовлечение жителей в культурную и спортивную жизнь города, способствуя укреплению здоровья и созданию дружелюбной атмосферы. Приглашаем всех желающих принять участие в предстоящих событиях и провести время с пользой на свежем воздухе.