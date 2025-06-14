Концерты ко Дню России прошли в Химках

Для жителей округа организовали концерты ко Дню России. Один из них прошел в школе № 30. Еще один — в Доме культуры «Лунево».

В Доме культуры «Лунево» выступили хореографические коллективы «Раздолье», «Барыня» и «Матрешка». Солисты вокальной студии подарили трогательные песни о России. Также прошла акция по раздаче лент триколоров.

«Такие патриотические мероприятия — это возможность каждого гражданина почувствовать себя частью большой и сильной страны. Особенно важно, что в них активно участвует наша молодежь — наше будущее и надежда», — сказала депутат Татьяна Кавторева.

Оба концерта стали частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая проводится в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что ее цель — объединить людей разных возрастов и помочь сохранять историческую память.