Концерты ко Дню России прошли в Химках

Для жителей округа организовали концерты ко Дню России. Один из них прошел в школе № 30. Еще один — в Доме культуры «Лунево».
В школе № 30 зрителям представили творческие номера — песни, стихотворения и танцевальные композиции.
В Доме культуры «Лунево» выступили хореографические коллективы «Раздолье», «Барыня» и «Матрешка». Солисты вокальной студии подарили трогательные песни о России. Также прошла акция по раздаче лент триколоров.
«Такие патриотические мероприятия — это возможность каждого гражданина почувствовать себя частью большой и сильной страны. Особенно важно, что в них активно участвует наша молодежь — наше будущее и надежда», — сказала депутат Татьяна Кавторева.
Оба концерта стали частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая проводится в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что ее цель — объединить людей разных возрастов и помочь сохранять историческую память.
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