Концерты ко Дню Победы прошли во дворах ветеранов в Домодедове
В преддверии Дня Победы во дворах домов, где проживают ветераны, прошли патриотические концерты. В этом году поздравили четырех участников Великой Отечественной войны.
Акция «В каждый двор» проходит в Домодедове регулярно. Активисты приходят к подъездам с цветами, поют песни военных лет и благодарят ветеранов за Победу.
Евгению Знаменскому через три месяца исполнится 100 лет. Он воевал в Сталинграде и Крыму, участвовал в боях за Донбасс и дошел до Берлина. В предпраздничный день вышел во двор, чтобы встретиться с гостями.
Торжественный марш прошел и во дворе офицера Военно-морского флота Петра Орлова. В войну он служил в артиллерийском дивизионе, ушел на фронт добровольцем, прибавив к возрасту один год. После Победы стал кадровым военным. Учился в Военно-морском радиотехническом училище, а после служил на Северном флоте. Школьники поздравили ветерана, а Петр Орлов пригласил их на чай.
Поздравления также прозвучали в адрес Алиды Гарибовой. Она с матерью и братом помогала раненым в госпитале. Войну прошла вместе с 18-й армией — от южный границ Советского Союза до подступов к Праге.
«Низкий поклон вам, Евгений Алексеевич Знаменский, Иван Петрович Денисов, Петр Алексеевич Орлов, Алида Андреевна Гарибова, и миллионам советских граждан, освободивших мир от фашизма. Ваш подвиг — в сердцах поколений», — сказала глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.