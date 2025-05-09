Концерты ко Дню Победы прошли во дворах ветеранов в Домодедове

В преддверии Дня Победы во дворах домов, где проживают ветераны, прошли патриотические концерты. В этом году поздравили четырех участников Великой Отечественной войны.

Акция «В каждый двор» проходит в Домодедове регулярно. Активисты приходят к подъездам с цветами, поют песни военных лет и благодарят ветеранов за Победу.

Евгению Знаменскому через три месяца исполнится 100 лет. Он воевал в Сталинграде и Крыму, участвовал в боях за Донбасс и дошел до Берлина. В предпраздничный день вышел во двор, чтобы встретиться с гостями.

Торжественный марш прошел и во дворе офицера Военно-морского флота Петра Орлова. В войну он служил в артиллерийском дивизионе, ушел на фронт добровольцем, прибавив к возрасту один год. После Победы стал кадровым военным. Учился в Военно-морском радиотехническом училище, а после служил на Северном флоте. Школьники поздравили ветерана, а Петр Орлов пригласил их на чай.