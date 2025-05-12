Концерты ко Дню Победы прошли у домов ветеранов во Фрязине

Городской округ Фрязино вместе со всей страной отметил 80-летие Великой Победы — важную дату, символизирующую героизм, стойкость и безграничную любовь к Родине. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалам и памятникам воинской славы.

Ветераны Специальной военной операции, жители наукограда, представители местной администрации, общественных объединений и молодежь собрались вместе, чтобы отдать дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы и будущего Родины.

Особое почтение было оказано ветеранам-фронтовикам — тем, кто прошел через все испытания войны. В знак уважения творческие коллективы Фрязино исполнили военные песни у домов, где проживают участники Великой Отечественной войны.

Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в формате онлайн. Несмотря на удаленность, тысячи фрязинцев смогли выразить свою признательность: в социальных сетях появилось множество фотографий с портретами ветеранов, что помогло объединить поколения и сохранить память о героях.