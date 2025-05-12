Концерты ко Дню Победы прошли у домов ветеранов во Фрязине
Городской округ Фрязино вместе со всей страной отметил 80-летие Великой Победы — важную дату, символизирующую героизм, стойкость и безграничную любовь к Родине. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалам и памятникам воинской славы.
Ветераны Специальной военной операции, жители наукограда, представители местной администрации, общественных объединений и молодежь собрались вместе, чтобы отдать дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы и будущего Родины.
Особое почтение было оказано ветеранам-фронтовикам — тем, кто прошел через все испытания войны. В знак уважения творческие коллективы Фрязино исполнили военные песни у домов, где проживают участники Великой Отечественной войны.
Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в формате онлайн. Несмотря на удаленность, тысячи фрязинцев смогли выразить свою признательность: в социальных сетях появилось множество фотографий с портретами ветеранов, что помогло объединить поколения и сохранить память о героях.
Во Дворце культуры «Исток» продолжает работу уникальная выставка ветерана Ивана Ивановича Жучкова. Экспозиция включает архивные документы, фотографии и предметы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны и современных локальных конфликтах, включая специальную военную операцию.
Отметим, 16 мая в 18:00 и 17 мая в 12:00 жителей и гостей города приглашают на патриотические спектакли «Севастопольский вальс» и «Голоса», которые перенесут зрителей в атмосферу военных лет.