Концерты ко Дню Победы прошли у домов ветеранов в Дубне

Артисты выступили на легендарной «полуторке». Они исполнили популярные патриотические песни.
Первый адрес — двор Галины Николаевны Поддубской, жительницы блокадного Ленинграда. Она находилась там все 900 дней до полного освобождения. Глава округа Максим Тихомиров лично поздравил ее с Днем Победы.
Во дворе Галину Николаевну ждали также благодарные жители. Ветеран наблюдала за концертом стоя в память о бойцах, которые освободили страну от фашистов и подарили Победу.
Второй адрес — двор ветерана Марии Тимофеевны Тимофеевой. Она почти не встает с кровати, но все время пробыла у окна.
«Знаю, многие из них в силу возраста не смогут прийти на торжественные церемонии возложения цветов. Поэтому сегодня артисты наукограда приехали с концертами в каждый двор участников Великой Отечественной войны. Символично в сопровождении полуторки под цветущими деревьями они исполнили главные песни мая!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Непосредственных участников Великой Отечественной войны в Дубне осталось в Дубне семь человек.
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