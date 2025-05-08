Концерты ко Дню Победы прошли у домов ветеранов в Дубне

Во дворе Галину Николаевну ждали также благодарные жители. Ветеран наблюдала за концертом стоя в память о бойцах, которые освободили страну от фашистов и подарили Победу.

Первый адрес — двор Галины Николаевны Поддубской, жительницы блокадного Ленинграда. Она находилась там все 900 дней до полного освобождения. Глава округа Максим Тихомиров лично поздравил ее с Днем Победы.

Второй адрес — двор ветерана Марии Тимофеевны Тимофеевой. Она почти не встает с кровати, но все время пробыла у окна.

«Знаю, многие из них в силу возраста не смогут прийти на торжественные церемонии возложения цветов. Поэтому сегодня артисты наукограда приехали с концертами в каждый двор участников Великой Отечественной войны. Символично в сопровождении полуторки под цветущими деревьями они исполнили главные песни мая!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Непосредственных участников Великой Отечественной войны в Дубне осталось в Дубне семь человек.