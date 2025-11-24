Концерты ко Дню матери пройдут в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна приглашают взрослых и детей провести время на свежем воздухе — весело, активно и с пользой. На этой неделе в парках запланировано множество интересных активностей, в том числе концерты, посвященные Дню матери.

Любителей спорта и ценителей здорового образа жизни ждут во вторник в коломенском сквере имени Зайцева на коллективную тренировку. Парк «Сосновый бор» в Озерах в среду приглашает поучаствовать в пробежке. В коломенском парке Мира во вторник состоится общедоступная тренировка по общей физической подготовке, а утром в субботу — традиционный забег на пять километров для всех желающих.

Программа выходного дня в парках стартует с интеллект-игры. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры. Затем начнется акция «Безопасное детство»: детям и родителям расскажут о правилах безопасности на улице и о том, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Завершит мероприятия концертная программа ко Дню матери «От сердца к сердцу».

Сквер имени Зайцева ждет гостей во вторник, 25 ноября, с 15.00 до 16.00 и в воскресенье, 30 ноября, с 11.00 до 12.20. В парке Мира пройдут активности во вторник, 25 ноября, с 16.00 до 17.00, в пятницу, 28 ноября, с 16.00 до 17.20 и в субботу, 29 ноября, с 9.00 до 9.50. В озерском парке «Сосновый бор» развлекательная программа состоится в среду, 26 ноября, с 13.30 до 14.30 и в воскресенье, 30 ноября, с 11.00 до 12.20.