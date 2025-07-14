Концерты ко Дню деревень Митино и Семеново прошли в Павловском Посаде

Дни деревень отметили сразу в двух населенных пунктах Павловского Посада. В этот день также состоялось награждение активистов.

Жителей поздравила заместитель главы Павлово-Посадского городского Камиля Маркова. Она наградила жителей, внесших личный вклад в развитие малой Родины.

Также благодарственные письма от Мособлдумы вручили пяти жителям деревни Митино. Их отметили за активную добровольческую деятельность.

Кроме того, благодарственное письмо главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова за участие в проекте «Успех V Единстве поколений» получили еще несколько жителей этих деревень.

«День деревни — это праздник, который объединяет жителей населенного пункта, укрепляет их связи и напоминает о важности сохранения традиций и истории своего края», — прокомментировали в пресс-службе Павлово-Посадского городского округа.