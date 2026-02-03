Концерты классической музыки прошли в Одинцовском округе

Музей‑заповедник имени Пушкина в усадьбе Вяземы распахнул двери для ценителей искусства. Для гостей организовали двухдневную культурную программу — вечера классической музыки и литературы, выступления авторов и познавательные лекции.

В первый день программы в Восточном флигеле усадьбы прошел концерт с участием московских артистов — вокалистки Златты Карулиной и пианиста Ильи Кузнецова. В репертуаре прозвучали мелодии всемирно известных композиторов‑классиков, произведения русских мастеров музыкального искусства, арии и романсы. Кроме того, артисты представили и собственные авторские композиции.

В Детском центре усадьбы Вяземы прошла познавательная лекция, которую провел старший научный сотрудник музея Александр Цыганков. Он посвятил свое выступление творчеству Пушкина и его роли в формировании традиционных ценностей у молодого поколения.

Культурная программа продолжилась музыкальным концертом. Перед публикой выступили лауреаты международных конкурсов — пианисты Елена и Николай Кожины. В программе концерта прозвучали шедевры Моцарта, Шуберта, Брамса и Шумана.