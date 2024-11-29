Концерты к Международному дню матери прошли в школе искусств в Дмитрове
В Дмитровской детской школе искусств с 25 по 28 ноября прошли концерты, посвященные Международному дню матери. Эти мероприятия стали настоящим праздником для всех мам, которые были приглашены на яркую и трогательную программу, подготовленную талантливыми воспитанниками школы.
Юные музыканты и исполнители представили разнообразный репертуар, включающий произведения великих композиторов. Каждое выступление было наполнено искренностью и теплом, создавая в зале душевную атмосферу.
Концерты прошли на одном дыхании, оставив яркие впечатления как у зрителей, так и у самих участников. Талантливые воспитанники школы смогли не только продемонстрировать свои навыки, но и выразить благодарность своим мамам.
Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что выступления воспитанников детской школы искусств, посвященные мамам, несут в себе чувство глубокой признательности за ту постоянную заботу и любовь, которую могут подарить только мамы.
Эти теплые моменты надолго останутся в памяти участников и зрителей концертов, став еще одним напоминанием о важности любви и благодарности к матерям.
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