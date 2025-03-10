Концерты к 8 Марта прошли в колледже «Энергия» в Подмосковье

Концерт в честь Международного женского дня провели на всех площадках подмосковного колледжа «Энергия». Мероприятия устроили студенты структурных подразделений в Реутове, Балашихе и Богородском округе.

Специально для преподавателей, сотрудниц и учащихся в праздничный день подготовили творческие номера.

«Со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. Все, кому посчастливилось побывать на праздничном концерте, получили заряд радости, любви и весеннего настроения», — отметили в колледже.