Концерты, игры и викторины пройдут в парках Лосино-Петровского округа

Жителей и гостей Лосино-Петровского округа приглашают провести время в парках. На этой неделе там запланированы разнообразные спортивные и развлекательные бесплатные мероприятия.

16 марта в зоне у очага в Лосино-Петровском парке состоялся разминка «Разминай-ка» в 16:00 и эстафеты «Веселые старты» в 16:30.

18 марта в 13:00 Свердловский парк приглашает на мероприятие «Крымская весна». Программа включает танцевальный флешмоб «Я, ты, он, она!», где каждый зритель сможет почувствовать себя частью большой команды, а также интерактивную концертную программу с участием коллективов ДК «Созвездие» и Биокомбинатовской ЦКС. У сцены будет работать фотовыставка «Мой Крым — моя Россия», на которой будут представлены виды полуострова.

20 марта в 16:00 в Лосино-Петровском парке в зоне у очага проведут анимационную программу «Забота о лесе начинается с тебя», в 16:20 начнется спортивно-игровая программа «Быстрый, как зверь», а в 16:50 — викторина «Мы — экология».

21 марта в 12:00 в Свердловском парке у сцены состоятся мероприятия, посвященные заботе о природе: анимационная программа «Лесная братва» с подвижными играми и перевоплощениями в лесных жителей, спортивно-развлекательная программа «Сила Земли» с эстафетами и соревнованиями, а также экологическая викторина «Зеленая энциклопедия».