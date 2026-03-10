Концерты и мастер-классы прошли в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске 8 марта стал центральной площадкой празднования Международного женского дня. Для гостей провели концерты, мастер-классы и акцию с вручением цветов.

Общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты» развернулось на центральной площади парка. Совместно с волонтерами молодежного центра «Олимпиец» организовали акцию «Вам, любимые!»: девушкам и женщинам дарили цветы и теплые пожелания. Для праздничных фото оборудовали тематическую фотозону с баннером и ростовыми цветами.

Глава округа Алексей Малкин поздравил жительниц с праздником.

«Этот весенний праздник олицетворяет собой красоту, нежность и саму жизнь, как и каждая из вас. От лица всех мужчин благодарю вас за безграничную доброту, чуткость и душевную щедрость. Вы наполняете мир светом и гармонией, делаете его добрее и радостнее», — отметил Малкин.

В павильоне парка прошел мастер-класс «Цветочный этикет». Экскурсовод усадьбы Ирина Рябцева научила участниц создавать броши и бутоньерки из ткани и фетра.

Музыкальную программу продолжил концерт «Мелодии любви» с участием солистов Александра Калинина и Евгении Моисеевой. Кульминацией уличных гуляний стала интерактивная программа «О, весна без конца и без края» с открытым микрофоном, где все желающие могли поздравить женщин.

В главном доме усадьбы прошли камерные мероприятия. Гости прослушали музыкально-поэтическую программу «Я помню чудное мгновенье» в исполнении артистов «Школы актерского мастерства им. Н. В. Полякова» и солистов хора «Созвучие». Стилист-имиджмейкер Наталья Гуляева, возглавляющая театр моды «Элегантный возраст», провела лекцию «Лаборатория красоты» о тенденциях весеннего сезона.