Концерты и мастер-классы прошли в День защиты детей в парках Химок

Международный день защиты детей отметили в Химках 1 июня. Главной площадкой праздника стал парк Толстого, также мероприятия прошли в парках «Дубки», Величко и «Экоберег».

Для юных гостей организовали праздничный концерт, анимационную программу, интерактивные игры, конкурсы и творческие мастер-классы. Особый интерес у детей вызвала выставка полицейской и пожарной техники, а также интерактивные занятия по противопожарной безопасности.

«Приятно видеть, как родители с детьми гуляют по парку, участвуют в конкурсах, улыбаются. Такие события создают атмосферу, в которой ребенок чувствует себя нужным и любимым», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Детство — это время мечтать, дружить, открывать для себя мир и верить в чудеса. Наша задача — сделать все возможное, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере заботы, любви и новых возможностей», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Детям раздавали бесплатное мороженое и сладкую вату.

«Детство — это время чудес, когда мир полон волшебства и каждая мелочь может стать приключением. Каждый ребенок заслуживает, чтобы его окружение было наполнено любовью, заботой и безопасностью», — отметила депутат Химок Наталья Каныгина.