Концерты и мастер-классы прошли в День молодежи в Богородском округе

В этом году День молодежи в Богородском округе стал настоящим фейерверком эмоций и впечатлений. Праздник объединил тысячи молодых людей, которые посетили концерты, мастер-классы, конкурсы и другие активности.

События развернулись в разных уголках Богородского округа. В Старой Купавне на фолк-пати современные ритмы органично сочетались с народными традициями. Танцевали все, от детей до взрослых, а выступление Сони Берии добавило мероприятию особую энергетику. Знакомые песни Надежды Кадышевой подняли настроение и вызвали приятные воспоминания.

В Ямкино и Электроуглях также прошли яркие мероприятия. Концерты, мастер-классы и интересные конкурсы позволили участникам проявить свои таланты. Праздник завершили с красками холли, это превратило все вокруг в калейдоскоп ярких тонов.

Глуховский парк в Ногинске стал центром событий, где царила атмосфера единства и радости. Девиз «Знай! Люби! Гордись! Приумножай!» отражал дух молодежи. Танцевальные батлы, творческие мастерские и дружеские соревнования укрепляли командный дух и показывали, что молодое поколение активно ценит традиции, не забывая о будущем.