Концерты и мастер-классы пройдут в парках Богородского округа на этой неделе

С 9 по 15 июня в Богородских парках запланировано множество интересных событий. Жителей и гостей города ожидает разнообразная программа, которая порадует любителей искусства, спорта и активного отдыха.

В Центральном парке в понедельник и среду посетители смогут принять участие в занятиях по живописи и скульптуре. С четверга начнутся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Центральный и Глуховский парки, а также парк «Роща» предложат увлекательные мастер-классы, фотозоны, концерты и лекции.

13 июня в парке «Волхонка» состоится юбилей дендрария, которому исполнится 105 лет. Гостей ждут экскурсии, знакомство с редкими растениями, выступления творческих коллективов и мастер-классы. Также будут ярмарки народных промыслов и спортивные соревнования с угощениями из полевой кухни.

14 июня в Центральном парке, Глуховском и «Липовой аллее» запланированы анимационные программы для детей и показ фильма «Красные ленты».

Заключительный выходной будет посвящен спорту. В Центральном парке намечен региональный этап конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО», а в Глуховском парке пройдет программа «Растяжка для начинающих».