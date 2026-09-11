Концерты и мастер-классы подготовили ко Дню города Звенигорода

Основные праздничные мероприятия ко Дню города Звенигорода пройдут 13 сентября в парке Супонево. Жителей и гостей ждут концерты, творческие выступления, мастер-классы и развлекательная программа.

Праздник начнется в 16:00 с выступления творческих коллективов Одинцовского округа. В 17:00 на сцене пройдет концерт Мособлфилармонии «Рок-балалайка». Музыканты представят необычное сочетание звучания традиционного русского инструмента и современной рок-музыки.

Завершит программу выступление кавер-группы. С 20:00 до 21:00 артисты исполнят известные композиции в новых аранжировках.

В этом году Звенигород отмечает 874-летие. Город входит в число старейших населенных пунктов Подмосковья. Его основание традиционно связывают с 1152 годом, а первое письменное упоминание относится к 1339 году.

За свою историю Звенигород был центром удельного княжества, а период его расцвета связан с именем князя Юрия Дмитриевича. В городе сохранился древний Городок с земляными валами и Успенским собором. Неподалеку в 1398 году был основан Саввино-Сторожевский монастырь.

Звенигород также связан с именами известных деятелей культуры: здесь жил и работал врачом Антон Чехов, а живописные окрестности города вдохновляли художника Исаака Левитана.