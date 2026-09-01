Концерты и мастер-классы ко Дню знаний прошли в парках в Серпухове

В Серпухове 1 сентября прошло общеобластное мероприятие «Парк знаний» в парках Олега Степанова и «Питомник». Для гостей организовали интерактивные площадки, мастер-классы, концерты и интеллектуальные игры.

Сотрудники центральной библиотечной системы провели викторины и творческие занятия, дома культуры «Россия» и «Исток» представили концертные программы. Воспитанники школы № 9 и учреждений дополнительного образования приняли участие в праздничном шествии.

Особый интерес вызвали фотовыставка «Альбом нашей юности», QR-квест для школьников и их родителей, научный мастер-класс «Будущее за нами», игра «Остров ошибок» и мастер-класс по созданию закладок с правилами антитеррористической безопасности. Для юных гостей работала локация с дошкольным образованием, были представлены выставки картин серпуховских художников Оксаны Пылихиной и Константина Долгань.

С Днем знаний ребят поздравил депутат окружного Совета Федор Чудинов. Завершилось мероприятие фестивалем красок холли.