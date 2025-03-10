Концерты и мастер-классы к 8 Марта прошли в Истре

В честь Международного женского дня в лесопарке Шишкин лес, парке Фабричный и Центральном городском парке муниципального округа Истра провели концерты, мастер-классы, викторины, спортивные мероприятия и другие активности. Всем жительницам муниципалитета вручали цветы и открытки.

Всего раздали более 450 тюльпанов. На площадках и зонах отдыха организовали праздничные концерты с песнями и плясками, предсказаниями и поздравлениями. Детям делали бесплатный аквагрим.

«Замечательное было выступление артистов. Мы только к нему подошли. Поздравления, очень душевно, приятно. Цветочки, открытки. Все было замечательно», — рассказала местная жительница Ирина Пшенникова.

Праздничные программы к Международному женскому дню прошли на территории всей Московской области.

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