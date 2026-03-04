Концерты и мастер-классы к 8 Марта пройдут в парках Богородского округа

Богородские парки встречают весну. На предстоящей неделе будние дни, как обычно, порадуют разнообразием системных программ.

8 марта Центральный парк в 12:00, а Глуховский и «Липовая аллея» в 13:30 приглашают на общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты». Прекрасных посетительниц ожидают праздничные фотозоны, кулинарные мастер-классы и концертные программы, а также множество сюрпризов.

Длинные выходные завершатся развлекательной программой в понедельник, 9 марта. Глуховский и Центральный парки приглашают в свои павильоны на просмотр художественных фильмов в 12:00. А в парке «Роща» с 12:00 пройдет развлекательная программа — концерт и кулинарный мастер-класс.

В пятницу, 6 марта, в Центральном парке в 13.00 можно будет преодолеть дистанцию в стиле северной ходьбы. Аналогичное занятие пройдет в 11:00 в Глуховском парке.

Спортивное утро субботы, 7 марта, в Центральном парке будет наполнено активными тренировками. В 9:00 состоится старт легкоатлетического забега «5 верст» от фонтана «Ангел мира», а в 10:00 начнутся занятия по нейрофитнесу в камерном зале.