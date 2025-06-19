Концерты и конкурсы в День молодежи пройдут в Чехове

На центральной площади села Новый Быт муниципального округа Чехов 28 июня состоится праздничная программа «Весь Мир у нас в руках» с конкурсами и концертом. Мероприятие посвятят Дню молодежи.

Для гостей праздника организаторы подготовили досуговую программу: торжественный концерт, на котором творческие коллективы и солисты дома культуры «Меридиан» и культурно–творческой дирекции муниципального округа Чехов представят свои лучшие номера. Помимо этого, все посетители смогут принять участие в селфи-конкурсе «Яркие моменты» и получить памятный сувенир от организаторов.

Завершится праздничный вечер дискотекой с зажигательными песнями.

Мероприятие пройдет в последнюю субботу месяца, 28 июня, в Доме культуры «Меридиан» по адресу: муниципальный округ Чехов, село Новый Быт, улица Новая, дом № 8а. Начало в 19:00.

Вход для всех желающих свободный.