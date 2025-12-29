Концерты и дискотеки пройдут в парках Лобни с 29 декабря по 4 января

На предстоящей неделе организаторы подготовили в парках городского округа Лобня развлекательные и спортивные мероприятия. Жителей и гостей муниципалитета ждут творческие мастер-классы, подвижные игры, зажигательные дискотеки, музыкальные концерты и многое другое.

В лофте Лобненского лесопарка 30 декабря в 18:00 пройдет новогодняя дискотека. Все желающие смогут не только потанцевать, но и поучаствовать в играх и импровизациях, например, угадать песни по нескольким аккордам и освоить профессиональные танцевальные связки.

Любителей творчества 3 января ждут в Лобненском лесопарке на мастер-классе «Роспись значков». Посетители также посмотрят кинофильм и насладятся ароматным горячим чаем. В этот же день там состоится очередное занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей Лобни поучаствовать в игровой программе, мастер-классах по вязанию и изготовлению новогодних поделок. Все желающие смогут попробовать себя в хоровом пении, а любители танцевать посетят ретро-дискотеку. Для поклонников спортивного образа жизни проведут традиционные забеги «5 верст». Все активности в парке пройдут с 31 декабря по 3 января.

В парке «Киово» с 30 декабря по 4 января для гостей организуют мастер-классы, концерт, уличные и настольные игры. Взрослых и детей порадует встреча с главными новогодними волшебниками — Дедом Морозом и Снегурочкой.

В парке «Река времени» 29 и 30 декабря проведут веселые старты, физкульт-минутку и викторину. Юных жителей округа приглашают на детскую дискотеку.

Вход на все мероприятия бесплатный. Возрастное ограничение: 0+