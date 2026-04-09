Концерты группы «Славяне» пройдут в Балашихе 17 и 26 апреля

Группа «Славяне» уже 25 лет популяризирует русскую народную и патриотическую песню. В апреле коллектив даст сразу два концерта в Балашихе. Они пройдут в ДК «Кучино» и «Чайка».

Группа образовалась на народно-хоровом отделении, где ребята не только получали профессиональное образование, но и прониклись любовью к патриотической песне.

Коллектив проведет концерт в ДК «Кучино» 17 апреля», а в «Чайке» — 26 апреля. На сцене прозвучат мужской русский фолк, казачьи, патриотические и другие песни.

Группа была образовала в 1999 году под руководством Игоря Егорова. В репертуаре коллектива около 120 песен.