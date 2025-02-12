Концерты, флешмобы и мастер-классы проведут в парках Подмосковья в выходные

Уникальные фестивали и спортивные соревнования пройдут в парках Подмосковья 15 и 16 февраля. Для гостей проведут флешмобы, концерты, огненное шоу, квесты и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, 15 февраля в парке «Солнечный берег» в Талдоме состоится фестиваль «Зов холода», посвященный культуре народов Севера. Гости смогут попробовать себя в роли ремесленника, а также посетят шоу с участием якутского Деда Мороза и шаманов.

В этот же день в детском городке «Сказочный» в Красногорске состоится спортивное мероприятие при участии боксера Константина Брусенского и хоккеиста Арсения Иванова. Для жителей проведут мастер-классы, соревнования по лазерному бою, а также зарядку и концерт.

Турнир по военно-прикладным многоборьям пройдет в парке «Мечта» в Наро-Фоминске. Участников ждут строевая подготовка, пейнтбол и многое другое. На территории будет работать полевая кухня и пройдет урок мужества.

Дискотеку, огненное шоу и мастер-классы пройдут в парке имени Степанова в Серпухове, а в Свердловском парке в Лосино-Петровском состоятся интерактивные программы и квест.

В воскресенье, 16 февраля, в парке «Авангард» в Электростали подготовят фольклорный праздник с дефиле в исторических народных костюмах и интерактивной программой. В этот же день в Одинцове пройдет лыжная гонка.