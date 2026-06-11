Концерты, экскурсии и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска

С 15 по 21 июня в парках Воскресенска пройдут творческие, спортивные и познавательные программы для детей и взрослых. Гостей ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, занятия по северной ходьбе и встречи для участников проекта «Активное долголетие».

В парке усадьбы «Кривякино» на протяжении недели будут работать сразу несколько площадок. Для юных посетителей подготовили творческие занятия в рамках проекта «Библиоканикулы в парке», игровые программы на главной площади и встречи с аниматорами. Здесь же состоится концерт кавер-группы Quintetto, который смогут посетить все желающие.

Любителей активного отдыха приглашают на занятия по современному мечевому бою. Для участников клуба «Активное долголетие» запланированы тренировки по северной ходьбе под руководством инструктора. Кроме того, взрослые и подростки старше 12 лет смогут побывать на экскурсии «Жемчужина Воскресенска». Участникам расскажут об истории усадьбы, ее владельцах, архитектурных особенностях и необычных событиях, связанных с прошлым этого места.

«Экскурсия позволит гостям по-новому взглянуть на историю усадьбы и узнать малоизвестные факты о ее жителях и владельцах», — сообщили организаторы.

Также в парке проведут интерактивные программы «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка» и «Шик-модерн: ридикюль для элегантной дамы». Посетителей ждут тематические мастер-классы, экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности». Для участия необходима предварительная запись.

Парк «Москворецкий» предложит жителям округа собственную программу. Во вторник для детей организуют игры на свежем воздухе и встречи в «ИгроКлубе», где можно провести время за настольными играми. В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для самых маленьких гостей, а для ребят постарше подготовят спортивные состязания и игры в дартс.

В четверг посетителей приглашают на творческое занятие и познавательную беседу «А знаете ли вы?». Дети смогут изготовить поделки из различных материалов и познакомиться с интересными фактами из разных областей знаний. В этот же день для сторонников активного образа жизни проведут занятия по северной ходьбе, а вечером состоится программа «Ретро-танцы».

Записаться на экскурсии и интерактивные программы можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Организаторы также напоминают, что расписание может измениться в случае неблагоприятных погодных условий.