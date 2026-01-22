Концертно-выставочный зал Воскресенска отметил юбилеи коллективов

20 января в Концертно-выставочном зале состоялся торжественный концерт, посвященный юбилеям четырех творческих коллективов, работающих в округе. Мероприятие объединило артистов, руководителей и зрителей, для которых эти ансамбли стали частью культурной жизни.

Знаменательные даты отметили арт-группа Vivat под руководством Светланы Максимовой и струнный квартет «Рондо» во главе со Светланой Черных. Десятилетний юбилей отпраздновала cover-группа Quintetto, руководимая Станиславом Бодровым. Пятилетие со дня основания отметил вокальный ансамбль Prima voce под руководством Ирины Шолиной.

Струнный квартет «Рондо» — один из самых опытных коллективов. Его руководитель Светлана Черных почти 40 лет преподает в детской школе искусств «Элегия». Вдохновлять учеников личным примером и популяризировать классическую музыку считает своими основными задачами.