Концертно-выставочный зал Воскресенска отметил юбилеи коллективов
20 января в Концертно-выставочном зале состоялся торжественный концерт, посвященный юбилеям четырех творческих коллективов, работающих в округе. Мероприятие объединило артистов, руководителей и зрителей, для которых эти ансамбли стали частью культурной жизни.
Знаменательные даты отметили арт-группа Vivat под руководством Светланы Максимовой и струнный квартет «Рондо» во главе со Светланой Черных. Десятилетний юбилей отпраздновала cover-группа Quintetto, руководимая Станиславом Бодровым. Пятилетие со дня основания отметил вокальный ансамбль Prima voce под руководством Ирины Шолиной.
Струнный квартет «Рондо» — один из самых опытных коллективов. Его руководитель Светлана Черных почти 40 лет преподает в детской школе искусств «Элегия». Вдохновлять учеников личным примером и популяризировать классическую музыку считает своими основными задачами.
«Возможность существовать 15 лет заключается в том, что мы все связаны общей идеей. Нам очень нравится музицировать, нравится совместное творчество, когда рождается музыкальная идея, и мы воплощаем ее совместными усилиями и получаем огромное удовольствие», — поделилась Светлана Черных.
В ходе вечера артистов поздравили и наградили за вклад в развитие культуры округа. Начальник управления культуры городского округа Воскресенск Елена Баклушина поблагодарила коллективы за профессионализм, преданность искусству и многолетнюю творческую работу, вручив им памятные награды и пожелав дальнейших успехов.
«Каждый артист КВЗ — это высокий профессионал, который каждый день оттачивает мастерство, готовит репертуар. Это всегда радость и счастье видеть ваши выступления и концерты», — сказала Елена Баклушина.