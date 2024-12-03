Новый творческий сезон открыли в концертно-выставочном зале в Воскресенске

В честь открытия нового сезона в концертно-выставочном зале прошел праздничный концерт. Гостей мероприятия уже на пороге встречали угощением и красочными декорациями.

Концерт «Приключение итальянцев в России» соединил в себе русскую и итальянскую культуры. Для зрителей выступали вокальный ансамбль Prima voce, кавер-группа Quintetto и арт-группа Vivat. Мелодии гармонично сливались со звуками виолончели, скрипки и альта струнного квартета «Рондо».

Коллектив концертно-выставочного зала поздравили с открытием сезона глава Совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко и директор культурного учреждения Жанна Мишина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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