Новый творческий сезон открыли в концертно-выставочном зале в Воскресенске
В честь открытия нового сезона в концертно-выставочном зале прошел праздничный концерт. Гостей мероприятия уже на пороге встречали угощением и красочными декорациями.
Концерт «Приключение итальянцев в России» соединил в себе русскую и итальянскую культуры. Для зрителей выступали вокальный ансамбль Prima voce, кавер-группа Quintetto и арт-группа Vivat. Мелодии гармонично сливались со звуками виолончели, скрипки и альта струнного квартета «Рондо».
Коллектив концертно-выставочного зала поздравили с открытием сезона глава Совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко и директор культурного учреждения Жанна Мишина.
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