Концертная программа «Осенний вальс» пройдет в Серебряных Прудах

«В этот день, начиная с 15:00, музыкальное волшебство охватит сразу несколько точек поселка: Западный и Центральный микрорайоны, а также улицу ПТУ. Каждый желающий сможет насладиться живым вокалом, трогательными ностальгическими мелодиями и атмосферой настоящего дворового тепла, объединяющего людей разных поколений», — сообщили организаторы.

Для зрителей подготовили программу, наполненную лирическими песнями о любви, красоте природы и любви к Родине.

Акция «Поющие дворы» уже не первый год проводится в Серебряных Прудах при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках акции дворы превращаются в настоящие концертные площадки, где выступают приглашенные артисты.