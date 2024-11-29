Концертмейстер из Ногинска выступил на международном фестивале в Москве

Концертный зал Музея русской гармоники Альфреда Мирека стал одной из площадок XXI Московского Международного фестиваля «Гармоника — душа России», который длился три дня.

Музей русской гармоники Альфреда Мирека — один из четырех в мире и единственный в России, посвященный истории этого музыкального инструмента. Помимо это, выступления проходили в Мемориальном музее А. Н. Скрябина и в Московском международном Доме музыки. По традиции на фестивале выступали профессиональные титулованные музыканты, лауреаты престижных конкурсов.

В этом году в фестивале принял участие концертмейстер из Ногинской детской школы искусств Андрей Дмитренко, который блестяще представил Богородский округ. Он стал лауреатом фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется регулярно.

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