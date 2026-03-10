Концертмейстер из Химок победила в конкурсе на премию губернатора

Победителей конкурса на премию губернатора «Лучший по профессии» в области культуры и дополнительного образования назвали в Подмосковье. Концертмейстер Центральной детской школы искусств из Химок Дарья Тураева выиграла номинации «Творческий прорыв».

Дарья — многократный лауреат международных состязаний. Она работает концертмейстером и заместителем директора по учебно-воспитательной части в Центральной детской школе искусств.

«Это огромная радость и гордость для всего нашего коллектива! Дарья Игоревна пополнила звездный ряд преподавателей ЦДШИ, которые ранее также были удостоены звания „Лучший по профессии“. Эта награда — очередное подтверждение того, что в нашей школе работают сильнейшие педагоги, настоящие профессионалы, которые не только блестяще учат детей, но и сами постоянно развиваются и достигают новых вершин», — отметила депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств Химок стремится оставаться в числе лидеров России: ее преподаватели регулярно совершенствуются у топовых мастеров, выигрывают региональные и международные конкурсы, делятся экспертизой на мастер-классах для коллег из других городов.

Свыше двух тысяч воспитанников по 19 программам обучаются в школе. Она в 2021 году стала победителем общероссийского конкурса Министерства культуры России «Лучшая Детская школа искусств».