Концерт живой музыки прошел в Химках

Концерт арт-проекта «Здесь все поет» провели в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Музыкальную программу подготовили воспитанники и преподаватели Центральной детской школы искусств.

Серию концертов открыла программа «Весна идет, весне дорогу!».

«Арт-проект нашего абонемента уже стал доброй традицией, а „Артишок“ неизменно радушно принимает выступления школы. Для нас „Здесь все поет“ — это музыкальная миссия», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Классика великих композиторов прозвучала в исполнении преподавателей образовательного учреждения и приглашенных артистов. Зрители смогли насладиться произведениями Антонио Вивальди, Фредерика Шопена, Иоганна Штрауса, Эдварда Элгара, Фрица Крейслера, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других.

«Развитие культурной среды в Химках никогда не останавливается. Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. Эту работу мы проводим вместе с химкинскими музеями, театрами и библиотеками», — поделилась Инна Монастырская.

Отметим, что в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в выставочном комплексе «Артишок» регулярно организовывают художественные и научные экспозиции.