Концерт Воскресенской детской школы искусств пройдет в ДК «Химик» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:56 Концерт Воскресенской детской школы искусств пройдет в ДК «Химик» Медиасток.рф

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Во Дворце культуры «Химик» состоится отчетный концерт Воскресенской детской школы искусств. Он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры.

На сцене выступят лауреаты престижных областных, всероссийских, международных конкурсов. В программе концерта предусмотрены как вокальные, так и хореографические выступления с жанровым разнообразием.

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Сейчас более 2800 детей получают дополнительное образование в сфере музыкального, хореографического и изобразительного искусств в стенах семи структурных подразделений Воскресенской детской школы искусств.

Напомним, праздник исполнительского мастерства юных талантов пройдет 15 мая в 18:00 во Дворце культуры «Химик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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