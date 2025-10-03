Концерт «Волшебные звуки романса» прошел в библиотеке Фрязина

В преддверии всемирного Дня музыки в Центральной библиотеке городского округа Фрязино прошел концерт «Волшебные звуки романса». По словам организаторов, вечер, посвященный этому жанру, стал настоящим подарком для зрителей.

Главными героями вечера стали участники местного музыкального клуба «Вдохновение», которые исполнили для фрязинцев самые известные романсы.

«Особым украшением концерта стало выступление знаменитого „Библиохора“, который своей слаженной работой и неповторимым звучанием покорил сердца аудитории. „Библиохор“ увлек аудиторию его волшебными звуками — гости воодушевленно подхватывали знакомые мелодии русского романса», — сообщили в пресс-службе библиотеки.

Зрители подпевали знакомым мелодиям, погружаясь в мир звуков и поэтических образов. Организаторы также добавили, что этот концерт напомнил о красоте и богатстве русской культуры, о силе искусства.