Концерт вокального ансамбля «Юнона» пройдет в Лобне 6 февраля

В Доме культуры «Красная поляна» в Лобне состоится концерт под названием «Песни, опаленные войной». На сцене выступит народный коллектив «Вокальный ансамбль „Юнона“» под руководством Татьяны Урсу.

В программе прозвучат песни, посвященные теме войны и победы, которые напомнят зрителям о героизме и стойкости нашего народа в годы тяжелых испытаний.

Организаторы приглашают всех желающих посетить это мероприятие, подчеркивая важность сохранения памяти о подвиге предков. «Концерт станет не только музыкальным событием, но и актом уважения к тем, кто боролся за мирное будущее. Песни военных лет способны пробудить патриотизм и глубокие чувства», — отмечают они.

Концерт пройдет 6 февраля, в 15:00 по адресу: улица Спортивная, 4. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 925 405 61 65 и +7 495 579 40 58.