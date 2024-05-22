Концерт военно-патриотических песен прошел в лицее № 7 в Химках

Концерт «Помнит сердце» прошел в лицее № 7 в Химках. Гостем мероприятия стал оперный певец, актер театра и кино, лауреат кинопремии «Осенний фестиваль» Павел Черняев.

На сцене с военно-патриотическими песнями выступили ученики вокальной студии «Драгоценности». Дети подготовились по нескольким дисциплинам: сольное и хоровое пение, сольфеджио, вокальный ансамбль, хореография и актерское мастерство. Военные песни они исполнили в дуэте, трио и квартете.

Напомним, что ученики вокально-театральной студии «Драгоценности» не единожды участвовали в международных и всероссийских конкурсах и занимали призовые места. Также для них регулярно проводятся мастер-классы и встречи с мастерами оперного, классического, эстрадного и драматического искусств.

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