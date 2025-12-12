Концерт «Вместе весело шагать» пройдет в Черноголовке

В округе сегодня в 18:00 состоится концерт «Вместе весело шагать». Это бесплатное мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города.

Концерт пройдет в культурно-досуговом центре «Гамма», расположенном в самом сердце наукограда. На сцене выступят различные творческие коллективы, которые порадуют зрителей своими талантами и мастерством.

Это событие приурочено к 100-летию со Дня рождения знаменитого композитора и пианиста Владимира Шаинского, чье музыкальное наследие продолжает вдохновлять поколения.

«В программе концерта запланированы увлекательные театральные и музыкальные номера, которые подарят зрителям незабываемые эмоции и отличное настроение. Все желающие смогут насладиться выступлениями артистов по адресу: улица Третья, 6. Вход на мероприятие свободный, и предварительная регистрация не требуется», — отметили организаторы.