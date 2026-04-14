Концерт «Виртуозо» Сергея Поспелова состоится в музее «Новый Иерусалим»

Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории, скрипач Сергей Поспелов выступит 25 апреля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городе Истра. Министрство культуры и туризма Московской области отмечает, что музыкант известен своими нетривиальными интерпретациями произведений.

В программе вечера — шедевры скрипичного искусства: Чакона Томазо Витали, «Каприччиозо» и «Привет любви» Эдуарда Элгара, «Цыганские напевы» Пабло Сарасате. Слушатели смогут насладиться произведениями Никколо Паганини — пьесой «Кантабиле» и «Кампанеллой», концертной рапсодией «Цыганка» Мориса Равеля, «Легендой» и Большим концертным полонезом ре мажор Генриха Венявского. Также прозвучат «Размышление» из оперы «Таис» Жюля Массне и концертная фантазия Игоря Фролова на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».

Сергей Поспелов выступит в сопровождении своей супруги и сценического партнера, лауреата международных конкурсов, пианистки Маргариты Поспеловой.

Начало концерта в 17:00. 12+.

