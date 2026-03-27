Концерт «Русского гитарного квартета» пройдет в музее «Новый Иерусалим»

28 марта в концертном зале Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» выступит «Русский гитарный квартет». Это лауреат международных конкурсов, основанный в 2012 году в Москве.

В репертуаре квартета — музыка разных жанров: от стилизаций старинной музыки до авангарда и джаза. Приоритет отдается произведениям российских авторов. Музыканты экспериментируют с жанрами и стилями, исполняют как традиционные гитарные хиты, так и аранжировки классических сочинений.

Для выступления в музее «Новый Иерусалим» квартет подобрал произведения из сочинений отечественных композиторов с вкраплениями известных зарубежных хитов. Зрители услышат музыку эпохи Бортнянского и Моцарта, элегантные миниатюры Цезаря Кюи, виртуозные произведения Александра Иванова-Крамского и современную классику Никиты Кошкина.

Кроме того, солист театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Максим Орлов исполнит любимые русские романсы в сопровождении гитар.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».