Концерт хора из Республики Калмыкии пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре

7 мая 2026 года в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится концерт в рамках XXV Юбилейного Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцене выступит Хор имени Анатолия Очир-Горяевича Цебекова из Элисты, Республика Калмыкия. Музыкальный коллектив с 35-летней историей имеет множество наград, включая Гран-при фестиваля «Рождественская Прага» в 2006 году и высшие награды Всероссийского хорового фестиваля и Всероссийского хорового конкурса в Москве в 2019 году.

В программе концерта — сюжеты героического калмыцкого эпоса «Джангар», фрагменты из концерта-спектакля «Страна Бумба» и оперы-мюзикла «Калмычка». Также прозвучат величальные и лирические песни, старинные мелодии и буддийские мантры.

Исполнение музыки на традиционных национальных музыкальных инструментах, таких как ятха, йочин, морн-хур и домбра, создаст особую атмосферу. Необычные вокальные техники, включая художественный свист, также будут представлены.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение: 6+.

